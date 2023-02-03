Газизов – о суде со «Спартаком»: я сдаваться не собираюсь

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о судебных спорах со «Спартаком». Ранее суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака».
«Отвечу одной человеческой фразой: поставьте себя на моё место. Я сдаваться не собираюсь», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Ранее в декабре Газизов заявил, что намерен продолжать разбирательство по делу о выплате ему денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона‑2020/2021. При этом у «Спартака» были ответные претензии к Шамилю, который якобы незаконно выплатил себе деньги от имени клуба.
Также юрист «Спартака» заявила, что Газизов попросил увеличить сумму взысканий с экс‑владельца красно‑белых Леонида Федуна.
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