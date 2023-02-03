Калешин: Сперцян — молодой и перспективный парень, но не дотягивает до европейских клубов

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин считает, что игроку «быков» Эдуарду Сперцяну рано переходить в европейские клубы.
«Если он принял решение остаться в «Краснодаре» этой зимой, то я думаю, что это правильное решение. Сперцян — очень перспективный, молодой парень, но он объективно не дотягивает до хороших европейских клубов. Сейчас ему надо окрепнуть, получить ещё больше опыта в РПЛ и только потом пробовать. Возможно, не полгода, а ещё год ему стоит провести в Премьер-Лиге, но сейчас однозначно был бы ранний переход.
ПСВ? В Нидерландах хороший чемпионат, играют в открытый футбол. Это в принципе [хороший] старт для европейской карьеры. Конечно, можно рассмотреть, почему бы и нет? Всё зависит от того, как тренер видит футболиста», — приводит слова Калешина Metaratings.
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