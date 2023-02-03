Канчельскис: Павлюченко в «Уфе» на один матч? А почему на один матч, а не на 45 минут?

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возобновлении карьеры экс-нападающего национальной команды и ряда клубов РПЛ Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».



«Павлюченко в «Уфе» на один матч? А почему на один матч, а не на 45 минут? Такого в истории футбола ещё не было, но в России всё можно. Я уже не удивляюсь.



Могу пожелать удачи Роману. Забить 200 голов — это многого стоит. Дай бог, чтобы забил. Будем смотреть и переживать за него! Один матч — это что-то уникальное.



Я работал в «Уфе» и знаю, что там хорошие люди. Надеюсь, у Романа всё получится», — сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме Гус Хиддинк: удивлён, что Павлюченко хочет вернуться в футбол