Баженов — о Павлюченко в «Уфе»: в мастерстве Ромы не сомневаюсь. Интересно, чем закончится
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».
«Я Ромку уважаю. Если захочет попробовать сыграть и забить 200-й гол, то пожалуйста. Это значит, что Рома в сумасшедшей форме. Если брать игровой возраст, то он высокий. Но есть примеры, когда люди и в более зрелом возрасте играли во многих лигах. В его мастерстве даже не сомневаюсь. Самому интересно, чем закончится. Звучит красиво», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
О завершении карьеры Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска.
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