Песьяков: сказал Селихову, что он легенда. Может, татуху набьёт после матча с «Ростовом»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал серию пенальти в матче первого тура Winline Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:0, 1:2 пен.), рассказав, о чём говорил с вратарём красно-белых Александром Селиховым по её завершении.

«Забыл про пенальти, если честно. Ещё думал, нужно ли меняться. Мне говорили, что надо, но я вроде нормально себя чувствовал, никаких таких мыслей не было. В целом нормально серию провёл, скорее над ударами надо поработать.



Сказал Саше, что он легенда, похвалил, ничего особенного. Может, татуху набьёт после игры», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Селихов отбил три из пяти ударов в серии пенальти. Один из ударов прошёл мимо ворот «Спартака», ещё один 11-метровый был реализован.