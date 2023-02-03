«Я могу понять, почему люди считают нас безумными». Поттер — о трансферах «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил результаты прошедшего зимнего трансферного окна для своей команды, отметив, что может понять болельщиков, которые считают, что синие пошли на неразумные траты.

«Я могу понять, почему люди считают нас безумными… Думаю, то, что мы попытались сделать, можно назвать творчеством. Мы постарались сделать инвестиции в наше настоящее и будущее… Это трансферное окно было захватывающим для нас», — приводит слова Поттера BT Sport.

«Челси» потратил на зимние трансферы € 329,5 млн. Самой дорогой покупкой лондонцев стал переход полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса, за которого «аристократы» заплатили лиссабонской «Бенфике» € 121 млн.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: