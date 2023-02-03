«Арсенал» продлил контракт с Мартинелли до 2027 года

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с бразильским нападающим команды Габриэлом Мартинелли.
Предыдущее соглашение Мартинелли с «Арсеналом» истекало в конце текущего сезона. Новый контракт футболиста рассчитан на длительный срок. Предположительно договор Мартинелли с «пушкарями» будет действовать до 2027 года. Бразилец сыграл 27 матчей за «канониров» во всех турнирах в сезоне 2022/2023, отметившись семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Мартинелли присоединился к «Арсеналу» в 2019 году, перейдя из бразильского «Фламенго». Всего за «пушкарей» 21-летний нападающий сыграл 111 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 16 голевых пасов.
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 19 сыгранных матчей, набрав 50 очков и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 3 февраля 2023
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