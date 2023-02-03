Томиясу: игроки «Арсенала» мечтают о победе в АПЛ. Мы сосредоточены на этом

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу порассуждал об амбициях «канониров» в текущем розыгрыше Английской Премьер-Лиги, заявив, что в команде мечтают одержать победу в турнире.

«Мечтаем ли мы о победе в Премьер-Лиге? Конечно. Выиграть АПЛ — самая большая мечта для любого игрока. Но сейчас мы сыграли только 19 матчей, говорить о возможной победе ещё слишком рано. Мы должны идти от игры к игре, как говорит Микель (Артета, главный тренер «Арсенала». — Прим. «Чемпионата»). Мы должны стремиться к победе, и мы сделаем всё для этого. Мы сосредоточены», — приводит слова Томиясу Goal.

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 19 сыгранных матчей, набрав 50 очков и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

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