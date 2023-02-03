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«Крылья Советов» уступили «Шиннику» в контрольном матче

«Крылья Советов» уступили «Шиннику» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и ярославский «Шинник». Команды играли в Белеке (Турция). «Шинник» одержал победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче на четвёртой минуте забил полузащитник ярославцев Игорь Соколов с передачи Андреа Чуканова. На 16-й минуте Соколов оформил дубль — 2:0. Самарцы ответили голом Владимира Писарского на 87-й минуте.

Обе команды сегодня, 3 февраля, проведут ещё по одному товарищескому матчу. Позднее «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» (13:00 мск), а «Шинник» — с «КАМАЗом» (17:30 мск). Пресс-служба самарского клуба отмечает, что Роман Ежов пропускает сегодняшние игры из-за мышечной травмы, Максим Витюгов — из-за ушиба, полученного на тренировке, а Николай Рассказов — из-за простуды.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2023, пятница. 10:45 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 2
Шинник
Ярославль, Россия
0:1 Соколов – 4'   0:2 Соколов – 16'   1:2 Писарский – 87'
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