Маркус Рашфорд — лучший игрок АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в январе. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

Рашфорд удостоился данной награды второй раз за текущий сезон и третий раз в карьере. Ранее англичанин признавался лучшим игроком месяца в январе 2019 года и в сентябре 2022-го.

В январе нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился забитыми мячами в трёх из четырёх сыгранных матчей. Рашфорд поразил ворота «Борнмута», «Манчестер Сити» и лондонского «Арсенала». В голосовании игрок «МЮ» обошёл Дэниела Бёрна («Ньюкасл Юнайтед»), Бреннана Джонсона («Ноттингем Форест»), Рияда Мареза («Манчестер Сити»), Соломона Марча («Брайтон»), Дэвида Райа («Брентфорд») и Букайо Сака («Арсенал»).

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