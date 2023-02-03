Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» заплатит не менее € 100 млн за Осимхена летом
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переезду в английскую Премьер-лигу. В услугах нигерийского форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед». Итальянцы требуют за своего бомбардира не менее € 100 млн, и «красные дьяволы» готовы удовлетворить этот финансовый запрос следующим летом, информирует Daily Mail.
24-летний Осимхен забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах нынешнего сезона. Он выступает за итальянскую команду с 2020 года, перейдя из «Лилля». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в услугах Осимхена заинтересован также «Реал», однако мадридский клуб готов предложить только € 60 млн, что может не устроить «Наполи».
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