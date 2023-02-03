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Артета оценил зимнее трансферное окно для «Арсенала»

Артета оценил зимнее трансферное окно для «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о работе клуба в зимнее трансферное окно.

«Это было действительно сложно, но думаю, что в конце концов всё получилось позитивно. У нас были три основные ключевые области, которые мы хотели улучшить, и мы это сделали.

По Троссарду, мы привлекли игрока, который уже знает лигу и выступал на отличном уровне, обладает универсальностью, в которой мы нуждались, и добавляет качества и голевой угрозы, особенно после травмы Жезуса. Что касается Якуба Кивёра, то он молодой талант с невероятным потенциалом, который поможет изменить наш стиль игры, и у нас не было запасного центрального защитника в течение всего сезона. А что касается Жоржиньо, то он игрок, который говорит сам за себя. Когда вы смотрите на его резюме, его послужной список, его качества — думаю, что мы приняли несколько действительно хороших решений.

Кроме того, мы расстались с тремя игроками. Самби Локонге требовалось время и игры, чтобы развить свой талант, и считаю, что в «Пэлас» мы нашли правильное решение с правильным тренерским штабом, так что мы верим, что всё получится. Маркиньосу нужны были минуты, и это будет трудное, но хорошее испытание для него — играть в этой лиге в отличном клубе (Маркиньос арендован «Норвич Сити». — Прим. «Чемпионата»). И Седрик Суареш требовал минут, и было трудно обещать ему это. Он игрок, которого мы все любим, было трудным решением отпустить его, но мы должны уважать его желание играть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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