Нигматуллин: Азмуна с удовольствием примут в «Зените». Ему подходит российский менталитет

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин предположил, что форвард «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший в «Зените», легко адаптировался бы в команде из Санкт-Петербурга в случае возращения.
«Не вижу проблем для возвращения Азмуна в «Зенит». Мотивация играть у него всё ещё есть. Оказалось, что выступать в немецком чемпионате не так просто. Жаль, что у Лунёва и Азмуна после их перехода из «Зенита» в «Байер» ничего не получилось. Как мне кажется, Сердару больше подходит российский менталитет. Может быть, он просто не смог адаптироваться к более жёсткому футболу в Германии. Азмуна с удовольствием примут в «Зените», но за место в составе нужно будет бороться», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 февраля 2023
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