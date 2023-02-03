Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук — об игре в Европе: будь реальное предложение, меня бы уже не было в России

Антон Миранчук — об игре в Европе: будь реальное предложение, меня бы уже не было в России
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что не получал реальных предложений от европейских команд.

«Предложение из Европы? Если бы было реальное предложение, меня бы здесь уже не было. Желание есть и будет. Понятно, что сейчас сложнее», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний Миранчук в 19 матчах текущего сезона отличился шесть раз и шесть раз отдавал голевые передачи одноклубникам. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков. У «Ростова», идущего третьим, 35 очков. До окончания чемпионата России осталось 13 туров. К слову, именно с дончанами «Локомотив» возобновит сезон в лиге после зимней паузы.

Новость по теме
«Думали, что будем в тройке». Антон Миранчук — об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023