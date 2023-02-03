Антон Миранчук — об игре в Европе: будь реальное предложение, меня бы уже не было в России

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что не получал реальных предложений от европейских команд.

«Предложение из Европы? Если бы было реальное предложение, меня бы здесь уже не было. Желание есть и будет. Понятно, что сейчас сложнее», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний Миранчук в 19 матчах текущего сезона отличился шесть раз и шесть раз отдавал голевые передачи одноклубникам. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.



«Локомотив» в 17 матчах РПЛ набрал 13 очков. У «Ростова», идущего третьим, 35 очков. До окончания чемпионата России осталось 13 туров. К слову, именно с дончанами «Локомотив» возобновит сезон в лиге после зимней паузы.