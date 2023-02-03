Захарян: запрещено ли футболистам заниматься экстримом? Наверное, я свой контракт не читал
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что хочет встать на сноуборд, и признался, что не знает о возможных ограничениях по контракту на занятия экстремальными видами спорта.
«Запрещено ли футболистам заниматься экстремальным спортом? Наверное, я свой контракт не читал (смеётся), мне там важны только пару пунктов. На лыжах я не катаюсь, хочу покататься на сноуборде», — сказал Захарян в видео, опубликованном в группе «Динамо» во «ВКонтакте».
В нынешнем сезоне 19-летний Захарян в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
«Динамо» после 17 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 29 очков.
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