Франко Камоцци: Семак, Абаскаль и Карпин могли бы тренировать в Европе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что главные тренеры ведущих клубов Российской Премьер-Лиги Сергей Семак, Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин могли бы попробовать свои силы в европейских клубах.
«Тренеры первых трёх команд РПЛ могли бы тренировать в Европе — это Семак, Абаскаль и Карпин», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «Севилью», воспитанником которой он является. В ней он начинал также свою тренерскую карьеру. «Спартак» испанец возглавил летом 2022 года.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
- 3 февраля 2023
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