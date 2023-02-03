Франко Камоцци: Семак, Абаскаль и Карпин могли бы тренировать в Европе

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что главные тренеры ведущих клубов Российской Премьер-Лиги Сергей Семак, Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин могли бы попробовать свои силы в европейских клубах.

«Тренеры первых трёх команд РПЛ могли бы тренировать в Европе — это Семак, Абаскаль и Карпин», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что испанец может возглавить «Севилью», воспитанником которой он является. В ней он начинал также свою тренерскую карьеру. «Спартак» испанец возглавил летом 2022 года.

После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).