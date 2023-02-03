Гранат: нововведения из медиафутбола можно будет использовать и в профессиональном футболе

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат оценил решение попробовать внедрить определённые нововведения из медиафутбола в профессиональной игре.
«Если будет возможность, то обязательно посмотрю Зимний кубок РПЛ. Тестируются новые правила из медиафутбола? Как мне кажется, определённые нововведения из медиафутбола можно будет использовать и в профессиональном футболе», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, общий призовой фонд Кубка РПЛ составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже. После 1-го тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.
- 3 февраля 2023
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