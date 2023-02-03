Эдуард Сперцян рассказал, какой футбол ставит Ивич в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил тренерский стиль наставника «быков» Владимира Ивича.

«Мы только знакомимся с новым тренером. Очень любит играть низом и через пас — наш любимый комбинационный футбол. Говорят, что строгий? Дисциплина есть. Всё как обычно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован эйндховенский ПСВ. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах РПЛ, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ассистентами Ивича в «Краснодаре» стали Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис стал тренером по работе с вратарями.