Эдуард Сперцян рассказал, какой футбол ставит Ивич в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил тренерский стиль наставника «быков» Владимира Ивича.
«Мы только знакомимся с новым тренером. Очень любит играть низом и через пас — наш любимый комбинационный футбол. Говорят, что строгий? Дисциплина есть. Всё как обычно», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован эйндховенский ПСВ. Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах РПЛ, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Ассистентами Ивича в «Краснодаре» стали Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис стал тренером по работе с вратарями.
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