Эрик тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Мэйсоном Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал комментировать ситуацию с нападающим Мэйсоном Гринвудом.
«Я не могу комментировать этот процесс. Ничего не могу сказать об этом. Я ссылаюсь на заявление клуба и на данный момент не могу ничего добавить. Мы должны всегда сосредотачиваться на игре, несмотря ни на что, это наша работа», — приводит слова тен Хага The Guardian.
Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года. На днях с футболиста сняли все обвинения, клуб решил провести собственное расследование.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:
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