Гави будет играть под разными номерами за «Барселону» в чемпионате и Лиге Европы

«Барселона» огласила заявку на плей-офф Лиги Европы. Полузащитник Гави, сменивший игровой номер с 30-го на 6-й, продолжит играть под старым номером в европейском турнире.
18-летний полузащитник внесён в «Список B» — туда вошли игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Изменить номер у футболиста на Лигу Европы не получится, поэтому в чемпионате Испании Гави будет играть в футболке с номером 6, а в Лиге Европы — под номером 30.
В 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» встретится с английским «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 16 и 23 февраля.
«Барселона» набрала 50 очков в 19 встречах и занимает в турнирной таблице Ла Лиги первое место, опережая идущий вторым «Реал» на пять очков.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
- 3 февраля 2023
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