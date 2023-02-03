«Барселона» потеряет игрока, которого оценила в миллиард? Что не так с контрактом Гави

Пока клубы проворачивали сделку за сделкой в январское трансферное окно, «Барселона» пыталась сохранить своего, возможно, самого ценного игрока. Гави уже два сезона играет за «Барсу», и осенью прошлого года он продлил контракт до 2026 года с повышением зарплаты. До недавнего времени условия нового соглашения не были зафиксированы Ла Лигой, поэтому он считался игроком молодёжной команды и играл под 30-м номером. «Барселона» на прошлой неделе попыталась ещё раз зарегистрировать контракт, но встретила сопротивление со стороны лиги – пришлось решать вопрос через суд.

«Барселона» в своём стиле: летние рычаги подействовали, но этого всё равно оказалось недостаточно

Кризис каталонского клуба затянулся настолько, что «Барса» раз за разом попадает в одну и ту же финансовую ловушку. Прошлым летом руководство долго не могло зарегистрировать некоторых игроков, из-за чего пришлось задействовать те самые знаменитые экономические рычаги и привлечь дополнительное финансирование. В итоге «Барса» успешно зарегистрировала всех новичков, а осенью ещё и предложила новое соглашение молодому и перспективному Гави. Контракт предполагал повышение зарплаты и официальный перевод в разряд игроков основной команды. Оставалась лишь одна проблема: необходимо было разгрузить чересчур раздутую зарплатную ведомость. Помогли Жерар Пике, завершивший карьеру, и Мемфис Депай, перешедший в «Атлетико», но Ла Лига всё равно отказалась регистрировать Гави – президент лиги Хавьер Тебас сказал, что клуб по-прежнему нарушает две статьи.

Хавьер Тебас президент Ла Лиги «Вопрос об отказе в регистрации Гави возникает из-за того, что эта регистрация вступает в силу в следующем сезоне и не действует в ближайшие шесть месяцев. Дефицит бюджета «Барселоны» в следующем сезоне составит более € 200 млн, поэтому кажется нецелесообразным принимать эту регистрацию».



Первая причина – клуб не может зарегистрировать продление контракта в середине сезона, потому что в этом случае должен учитываться лимит заработной платы следующего сезона. Вторая – новое правило Ла Лиги, принятое осенью, согласно которому только 5% продаж активов могут быть включены в расчёт предела заработной платы. Это сильно ограничивает возможности «Барселоны», ранее заключавшей спонсорские контракты для привлечения инвестиций. Помимо этого, клубы с отрицательным балансом должны предоставлять план ликвидности на следующие два сезона, что «Барса» до сих пор не сделала.

И вот тут «Барселона» и Ла Лига вышли на тропу холодной войны. Руководство клуба уверено, что чиновники относятся к нему несправедливо, а те, в свою очередь, считают, что в «Барсе» не понимают финансовых правил или же пытаются раз за разом их обойти.

€ 667 млн от продажи активов летом было достаточно, чтобы обеспечить «Барселоне» прибыль в этом и следующем сезонах, но вместо использования этого притока средств для установления баланса на счетах Лапорта устроил массовый шоппинг. При этом бюджет клуба подразумевал минимум четвертьфинал ЛЧ, которому уже не суждено случиться. Из-за раннего вылета доходы «Барсы» сократятся, что автоматически повлияет и на потолок зарплат. При этом в декабре клуб уже выходил за лимит в € 656 млн на € 26 млн.

Гави может уйти летом. Его судьба снова зависит от решения суда – уже другого

С Гави получилась полная неразбериха: сначала «Барса» объявила, что он взял шестой номер и был зарегистрирован, и его профиль даже появился на сайте Ла Лиги. Но затем он оттуда исчез, потому что лига отказалась принимать эти условия. Тогда «Барса» пошла в суд, где одержала победу. Вот решение судьи, о котором объявил клуб:

«Коммерческий суд №10 в Барселоне принял решение, разрешающее принять необычную обеспечительную меру, заключающуюся в том, чтобы призвать Испанскую футбольную лигу (LFP) сделать всё необходимое, чтобы Гави мог быть зарегистрирован в качестве игрока основной команды до закрытия зимнего трансферного окна.

Решение признаёт полномочия LFP и считает, что в претензии «Барселоны» есть принцип законности и что отказ зарегистрировать игрока до окончания трансферного окна будет означать ограничение свободы действий игрока и, следовательно, нанесёт серьёзный и непоправимый ущерб «Барселоне». Ла Лига была уведомлена о вердикте, вынесенном судом, и теперь Гави может быть зарегистрирован в качестве игрока первой команды».

В лиге решили подавать апелляцию: согласно заявлению организации, решение было принято «без возможности предоставить свои аргументы», из-за чего регистрацию Гави приняли, но лишь временно. «Существуют достаточные фактические и юридические основания для того, чтобы суд вынес решение об её отмене», – говорится также в заявлении.

В атаке Гави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Дело ещё не закончено, так что впереди «Барсу» ждёт новый раунд противостояния с лигой. И вот что интересно: контракт Гави, подписанный осенью, действует только в том случае, если он зарегистрирован за основную команду, поэтому при отрицательном для «Барселоны» решении суда после апелляции Ла Лиги игрок уже летом может покинуть клуб. Для «Барсы» это будет катастрофой: Гави является системообразующим игроком, на них с Педри у руководства клуба долгосрочные планы. Каталонцам придётся снова что-то придумывать, чтобы не потерять молодого таланта.

В клубе уверены, что подобного не произойдёт: в контракте Гави указана опция выкупа в размере € 1 млрд, а сложности с его регистрацией в «Барселоне» называют лишь «бюрократическим вопросом».