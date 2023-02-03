Альфонсо Дэвис: учиться у опытных игроков «Баварии» — это привилегия

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и хавбек мюнхенцев Джамал Мусиала высказались о том, что многие считают их игроками, способными стать лидерами следующего поколения немецкого гранда.
«Стать следующим поколением «Баварии» — всегда наша цель. Мы всё ещё очень молоды, у нас есть определённый опыт, мы рассматриваем как привилегию учиться у Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Леона Горецки и других опытных игроков. Раньше они были на нашем месте и многое переняли у Филиппа Лама, Бастиана Швайнштайгера, Франка Рибери и Арьена Роббена. Эти игроки каждый день зашнуровывают бутсы и выходят на поле, чтобы не проиграть даже в тренировочном матче. Наша задача – впитывать этот дух, жить этим и передать другим», — сказал Дэвис в интервью пресс-службе «Баварии».
«Мы – молодые игроки, которые хотят достичь вершины с «Баварией». Я каждый день учусь у своих партнёров по команде, в конце концов, речь идёт о том, чтобы вместе выигрывать титулы. В этом клубе у каждого поколения есть такая возможность», — добавил Мусиала.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
- 3 февраля 2023
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