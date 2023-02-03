«Челси» — «Фулхэм»: Мудрик и Энцо Фернандес — в стартовом составе синих
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Фернандес, Галлахер, Зиеш, Маунт, Мудрик, Хаверц.
«Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Х. Рид, Пальинья, Б. Рид, Перейра, Виллиан, Митрович.
Впервые в футболке синих с первых минут на поле появится украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик, кроме того, хавбек Энцо Фернандес, который в последний день трансферного окна перешёл из «Бенфики» в «Челси», дебютирует за клуб.
Подопечные Грэма Поттера занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав в 20 матчах 29 очков.
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