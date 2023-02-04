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Орлов ответил, может ли Азмун вернуться в «Зенит»

Орлов ответил, может ли Азмун вернуться в «Зенит»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о возможном возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна в санкт-петербургский «Зенит».

«Думаю, в «Зенит» он возвращаться не будет. Где-то останется в Европе. Если бы он вернулся в Россию, то только в «Сочи» к Бердыеву. Но он не вернётся, потому что Бердыев, выступая на пресс-конференции, сказал, что, скорее всего, ему надо искать новую команду где-то за рубежом. Необязательно в Германии. Там очень жёсткий футбол, он не для Азмуна, ему нужно ехать в южные страны — Италию или Испанию. Азмун — лёгкий, быстрый, а немецкий футбол обязательно требует силовых единоборств», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее стало известно, что Азмун может покинуть леверкузенский «Байер».

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