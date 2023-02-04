Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощника Моуринью дисквалифицировали на месяц после поражения «Ромы» в Кубке Италии

Помощника Моуринью дисквалифицировали на месяц после поражения «Ромы» в Кубке Италии
Комментарии

Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который был удалён со скамейки запасных по ходу второго тайма в матче Кубка Италии с «Кремонезе» (1:2), дисквалифицирован на один месяц.

«Фоти на 78-й минуте встал со скамьи запасных, обратился к официальным лицам матча, кричал, повторял оскорбительные выражения. Кроме того, как отмечают представители федерального прокурора, после гола «Кремонезе» на 29-й минуте встречи он угрожал тренеру соперника. На 69-й минуте он неоднократно позволил себе кощунственные выражения, когда получил указание не покидать пределы технической зоны», — гласит заявление спортивного суда.

«Кремонезе» пробился в полуфинал Кубка Италии, где в двухматчевом противостоянии с «Фиорентиной» поспорит за путёвку в финал. Второй участник финального матча определится в играх «Ювентуса» и «Интера».

Новость по теме
Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Кремонезе» в Кубке Италии

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023