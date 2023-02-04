Помощника Моуринью дисквалифицировали на месяц после поражения «Ромы» в Кубке Италии

Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который был удалён со скамейки запасных по ходу второго тайма в матче Кубка Италии с «Кремонезе» (1:2), дисквалифицирован на один месяц.



«Фоти на 78-й минуте встал со скамьи запасных, обратился к официальным лицам матча, кричал, повторял оскорбительные выражения. Кроме того, как отмечают представители федерального прокурора, после гола «Кремонезе» на 29-й минуте встречи он угрожал тренеру соперника. На 69-й минуте он неоднократно позволил себе кощунственные выражения, когда получил указание не покидать пределы технической зоны», — гласит заявление спортивного суда.



«Кремонезе» пробился в полуфинал Кубка Италии, где в двухматчевом противостоянии с «Фиорентиной» поспорит за путёвку в финал. Второй участник финального матча определится в играх «Ювентуса» и «Интера».

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