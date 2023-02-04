Георгий Мелкадзе: с приходом Бердыева требования стали выше

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
«Под нагрузками тяжело, но так и должно быть на сборах. Это нормальная ситуация для футболистов.
Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами.
Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».
3 февраля «Сочи» в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ уступил «Краснодару» со счетом 0:1.
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