Нагельсман: не верю, что Мбаппе пропустит матч «ПСЖ» — «Бавария»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал возможное отсутствие нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким клубом.
«Я не верю, что Мбаппе пропустит матч. Ожидаю, что он сыграет. Не знаю, какое у него повреждение. Заявление пресс-службы парижан довольно расплывчатое. Я не могу представить, что Мбаппе пропустит игру», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Напомним, Мбаппе получил травму двуглавой мышцы левого бедра 1 февраля во время матча французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). В «ПСЖ» сообщили, что восстановление Мбаппе займёт около трёх недель.
Первый матч «Баварии» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.
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