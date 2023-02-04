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Тренер «Краснодара» Ивич оценил игру Сафонова в матче с «Сочи»

Тренер «Краснодара» Ивич оценил игру Сафонова в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об игре голкипера «быков» Матвея Сафонова в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Он провёл отличную игру. Он сделал два-три сейва, если я не ошибаюсь. Выполнил свою работу и сделал это на высшем уровне», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.

На 23-й минуте «быки» забили единственный гол: после розыгрыша штрафного защитник Хуниор Алонсо технично обработал мяч, пробил в ближний угол, но с его ударом справился голкипер сочинцев Николай Заболотный. Мяч отскочил к другому игроку обороны «Краснодара», Кайо, который поразил ворота соперника.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Зимнего кубка РПЛ, набрав три очка.

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