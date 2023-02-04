Сампаоли: футболистов не воспринимают как людей. Для рынка они словно банки помидоров

Главный тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли жёстко раскритиковал современный рынок трансферов футболистов, отметив, что игроки стали восприниматься как товары. Аргентинский специалист сравнил футболистов с банками помидоров.

«Когда я смотрю на игроков, я обычно вижу людей, для рынка же они просто товары. Они словно банки помидоров. Иногда их покупают за огромные деньги, а через шесть месяцев отдают в аренду бесплатно», — приводит слова Сампаоли AS.

Самым дорогим переходом в прошедшее зимнее трансферное окно стала покупка лондонским «Челси» аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса у лиссабонской «Бенфики». «Аристократы» заплатили за аргентинца € 121 млн.

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