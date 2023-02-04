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Сампаоли: футболистов не воспринимают как людей. Для рынка они словно банки помидоров

Сампаоли: футболистов не воспринимают как людей. Для рынка они словно банки помидоров
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Главный тренер испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли жёстко раскритиковал современный рынок трансферов футболистов, отметив, что игроки стали восприниматься как товары. Аргентинский специалист сравнил футболистов с банками помидоров.

«Когда я смотрю на игроков, я обычно вижу людей, для рынка же они просто товары. Они словно банки помидоров. Иногда их покупают за огромные деньги, а через шесть месяцев отдают в аренду бесплатно», — приводит слова Сампаоли AS.

Самым дорогим переходом в прошедшее зимнее трансферное окно стала покупка лондонским «Челси» аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса у лиссабонской «Бенфики». «Аристократы» заплатили за аргентинца € 121 млн.

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