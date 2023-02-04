Мелкадзе: не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в сборной России

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возможной смене российского гражданства на грузинское. 25-летний футболист ещё ни разу не сыграл за основную сборную России.



«Смена гражданства на грузинское? Эта тема и не начиналась. Теоретически я и сейчас могу сменить спортивное гражданство, но ничего для этого не делаю. Сейчас не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в составе сборной России», — сказал Мелдказе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мелкадзе принял участие в 14 матчах «Сочи», забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Также на счету форварда четыре игры в Фонбет Кубке России. Там он не отметился результативными действиями.