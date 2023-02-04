Мелкадзе: не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в сборной России
Поделиться
Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о возможной смене российского гражданства на грузинское. 25-летний футболист ещё ни разу не сыграл за основную сборную России.
«Смена гражданства на грузинское? Эта тема и не начиналась. Теоретически я и сейчас могу сменить спортивное гражданство, но ничего для этого не делаю. Сейчас не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в составе сборной России», — сказал Мелдказе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мелкадзе принял участие в 14 матчах «Сочи», забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. Также на счету форварда четыре игры в Фонбет Кубке России. Там он не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:30
-
10:24
-
10:16
-
10:13
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:38
-
09:37
-
09:28
-
09:25
-
09:21
-
09:20
-
09:12
-
09:10
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
07:40
-
07:15
-
06:59
-
06:38
-
06:25
-
06:15
-
05:59
Партнерский контент