«Первый старт Мудрика войдёт в Зал позора». Пресса — об игре украинца в матче с «Фулхэмом»

Представители английской прессы остались недовольны выступлением полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (0:0). Игрок был заменён в перерыве встречи.



«Мягко говоря, Мудрик в первом тайме выглядел совершенно потерянным. Смелая замена тренера дала понять, что личная статистика Мудрика была далеко не впечатляющей. Мудрик, скорее всего, сделает успешную карьеру в английском футболе, но его первый выход в старте в АПЛ навсегда войдёт в Зал позора», — отметил в своём материале журналист Give me Sport Дэнни Райан.



«Мудрик вновь продемонстрировал свой темп, но было бы лукавством игнорировать некоторые сырые технические качества игрока. На Мудрика не очень хорошо влияет тот факт, что хозяева весь первый тайм провели без ударов по воротам, прежде чем он был заменён в перерыве», — отметил журналист Mirror Джон О'Брайен.