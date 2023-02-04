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«Ситуация с Промесом меня тревожит». Аленичев — об отсутствии футболиста на сборах

«Ситуация с Промесом меня тревожит». Аленичев — об отсутствии футболиста на сборах
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о ситуации с отсутствием нападающего красно-белых Квинси Промеса на сборах команды. Клуб удовлетворил просьбу футболиста пропустить сборы по личным причинам.

«Ситуация с Промесом меня тревожит. Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом. Но когда ключевой игрок не принимает участия в сборах, это точно не идёт на пользу. Ни ему, ни команде. Моё мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нём на все сто, учитывая его криминальные дела. Да, в десяти турах он может забить шесть-семь голов. Но это будет не его максимум.

Дисциплинарные санкции? Было бы ещё хуже. Он бы потух. Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза. Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы ещё хуже», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

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