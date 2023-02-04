Хавбек «Аль-Насра» Густаво: все матчи после прихода Роналду в клуб стали трудными

Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво рассказал об изменении в отношении со стороны других клубов после прихода в команду португальского нападающего Криштиану Роналду.



«Все матчи после прихода Роналду в клуб стали трудными, потому что соперники выкладываются на 200%, чтобы противостоять ему. Легендарный Роналду был создан, чтобы справляться с давлением», — приводит слова Густаво Goal.com.



Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Накануне 37-летний португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2). Роналду успешно реализовал 11-метровый удар.