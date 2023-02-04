«Я командный игрок. У меня нет проблем с этим». Нойер — о переходе Зоммера в «Баварию»

Капитан и голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал переход в команду швейцарского вратаря Яна Зоммера.
«Когда стало известно о переходе Яна Зоммера, я сказал руководству, что у меня нет никаких проблем с этим. Я думаю, что это хорошо, что у нас есть два отличных вратаря. Я командный игрок. Для меня важно, что происходит в «Баварии».
Я важная часть команды, я важная часть клуба и хочу, чтобы клуб и команда были успешными настолько, насколько это возможно. Это самое важное для меня», — приводит слова Нойера The Athletic.
«Бавария» приобрела Зоммера у мёнхенгладбахской «Боруссии» после известия о том, что Нойер пропустит из-за травмы всю оставшуюся часть текущего сезона.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе
- 4 февраля 2023
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