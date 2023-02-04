Артур Юсупов: российскому футболу не стоит бежать в Азию
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Стоит ли России уходить в Азию? Хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Сейчас с этим тяжело. Но надеюсь, что всё закончится. Считаю, что российскому футболу бежать в Азию не стоит», — сказал Юсупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, в марте минувшего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под своей эгидой, в связи с чем возник вопрос о возможной смене футбольного региона. В конце декабря было объявлено, что будет создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы подобного решения.
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