ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 4 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский ЦСКА и «Оренбург». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало матча — в 17:00 мск.



Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Глебов, Носков, Мендес, Кучаев, Медина, Обляков, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Стаматов, Хотулёв, Гойкович, Полуяхтов, Капленко, Башич, Воробьёв, Оганесян, Марин, Мансилья.

На зимних тренировочных сборах в 2023 году ЦСКА и «Оренбург» уже встречались. Матч прошёл 19 января. ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте встречи забил полузащитник Иван Обляков.

Вчера, 3 февраля, «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (3:3), ведя в счёте по ходу встречи — 3:0.