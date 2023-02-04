Анчелотти — о календаре: физиотерапевты сейчас важнее тренера, молитвы тоже пригодятся

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство плотностью календаря.

«Мы не рады. Не думаю, что это правильно, что мы играем менее чем через 72 часа. Неправильно, что мы играем завтра в 14:00. Мы сделаем это, потому что должны.



Приходится больше работать над восстановлением, чем над физикой. Времени на тренировки почти нет. Мы концентрируемся на оценке усталости, поэтому работа физиотерапевтов сейчас важнее, чем работа тренера. А если вы католик, то молитвы придутся как нельзя кстати», – приводит слова Анчелотти Marca.

Завтра, 5 февраля, мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Мальоркой» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Игра начнётся в 16:00 по московскому времени.