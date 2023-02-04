Анчелотти рассказал о состоянии Бензема, Милитао и Алабы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Мальоркой» рассказал о состоянии травмированных футболистов команды Давида Алабы, Эдера Милитао и Карима Бензема.



«Алаба в порядке. Вчера он провёл хорошую тренировку и уже может играть без проблем. Милитао и Карим сейчас под наблюдением. Их повреждения не кажутся серьёзными. Предстоящий матч они пропустят, но думаю, что поедут на Клубный чемпионат мира. Не знаю, сыграют ли в первом матче, но ко второй игре будут доступны. Я не вижу ничего серьёзного в их травмах», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Матч 20-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Начало встречи — в 16:00 мск. «Реал» в 19 матчах набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице Примеры.