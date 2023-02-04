«Аль-Хиляль» обыграл «Видад» в серии пенальти и вышел в полуфинал КЧМ

Сегодня, 4 февраля, состоялся четвертьфинальный матч Клубного чемпионата мира, в котором марокканский «Видад» принимал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Встреча прошла на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.

В первом тайме клуб из Марокко имел подавляющее преимущество над своим соперникам по ударам (восемь против одного), однако это не привело к взятию ворот. Ситуация изменилась только во второй половине встречи, когда на 52-й минуте защитник Аяд Амлуд сумел вывести «Видад» вперёд. После этого «Аль-Хиляль» взял игру под свой контроль, нанеся по воротам соперника 11 ударов. На 90+1-й минуте «Видад» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку в матче был удалён Яхья Жабране. Через пару минут «Аль-Хиляль» сравнял, когда на 90+3-й минуте Мохаммед Канно уверенно реализовал пенальти. Основное время матча закончилось вничью, и команды ушли на овертаймы.

В следующие полчаса мячом владел в основном «Аль-Хиляль», но к опасным моментам это не привело. На 94-й минуте автор гола саудовской команды, Мохаммед Канно, получил второй «горчичник» и покинул поле, оставив свой клуб в меньшинстве. Дополнительное время тоже закончилась ничьей, и после этого команды приступили к серии 11-метровых ударов. В них точнее оказались игроки «Аль-Хиляля» — 5:4. В полуфинале победитель сыграет с бразильским «Фламенго».