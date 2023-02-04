Тен Хаг — о стычке в матче с «Пэлас»: игроки должны заступаться друг за друга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал потасовку в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«У нас хорошая команда, игроки держатся вместе. Они существуют друг для друга. Это отражается на результате. Должны ли игроки заступаться друг за друга? Думаю, да. Но мы хотим сохранить высокие стандарты и ценности. Мы не можем пересекать черту, но мы должны держаться вместе, и да, заступаться друг за друга», — приводит слова тен Хага Utdreport.

В середине второго тайма игрок «Кристал Пэлас» Джеффри Шлупп толкнул игрока «Манчестер Юнайтед» Антони. Во время массовой потасовки Каземиро схватил за шею одного из игроков «Кристал Пэлас», за что в итоге получил прямую красную карточку.