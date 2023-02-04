Тен Хаг — об удалении Каземиро: он переступил черту, но игроки «Пэлас» — тоже
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил недовольство судейством после матча английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1), в котором был удалён полузащитник его команды Каземиро.
«Каземиро переступил черту, вы это видели. Но я недоволен непоследовательным судейством – не только в этой игре, но и вообще что касается «Пэлас». Они ударили локтем Мартинеса, а на прошлой неделе – Эриксена.
Многие другие игроки переступили черту, включая некоторых футболистов «Кристал Пэлас». VAR не вмешивался в их действия», – приводит слова тен Хага Utdreport.
На 70-й минуте матча во время массовой потасовки Каземиро схватил за шею одного из игроков «Кристал Пэлас», за что в итоге получил прямую красную карточку.
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