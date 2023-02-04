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«Вулверхэмптон» потроллил Клоппа, перечеркнув гол Невеша. Тренер отказался его признавать

«Вулверхэмптон» потроллил Клоппа, перечеркнув гол Невеша. Тренер отказался его признавать
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Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне прошёл матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Местный «Вулверхэмптон» играл с «Ливерпулем». Финальный свисток Пола Тирни зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0. После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался признавать третий мяч соперника.

«Третий гол я не считаю, потому что это был первый раз, когда они перешли половину поля во втором тайме», — приводит слова Клоппа Goal.

В «Вулверхэмптоне» отреагировали на слова немецкого специалиста и опубликовали послематчевую фотографию, на которой указан счёт 2:0 и зачёркнута фамилия Рубена Невеша, автора третьего мяча.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:

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