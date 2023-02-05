Шоу: в «МЮ» разочарованы потерей Каземиро, но это шанс для других игроков

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал удаление Каземиро в матче с «Кристал Пэлас» (2:1). Согласно правилам Премьер-лиги, бразильский хавбек пропустит три следующие встречи команды в чемпионате.

«Честно говоря, там было так много людей, что я даже не понимал, что происходит. Даже во время проверки повтора VAR, я думаю, что многие игроки на поле спрашивали: «Кому это?» Кто-то упомянул Каземиро, и все поняли, что раз рефери подошёл к монитору, ничем хорошим это не закончится.



Мы очень разочарованы его потерей, но, думаю, что сейчас у других игроков появилась отличная возможность прийти и оставить свой след в этой команде, показать свои качества и почему они здесь», — приводит слова Шоу официальный сайт «красных дьяволов».

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»