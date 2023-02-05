Глеб – об интересе «Боруссии» к Головину: это будет шаг вперёд в его карьере

Бывший футболист «Штутгарта» Александр Глеб высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена – это всё куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса.
Конечно, это шаг вперёд в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший комбинационный футбол, это пойдёт ему на пользу. Я думаю, будет прогресс в его дальнейшем развитии», — приводит слова Александра Глеба Metaratings.
Ранее агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку. В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
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