Игрок «Сочи» Терехов заявил, что Бердыев является очень требовательным тренером

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о подготовке ко второй части сезона-2022/2023. Футболист также высказался о работе под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева.

«Сборы — обычная рутина: тренируемся, налаживаем связи. Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. С требованиями знакомы, все стараются себя проявить, чтобы получить игровую практику весной.



Безусловно, Бердыев очень требовательный тренер, обращает внимание на мелочи. В футболе все решают детали, поэтому большой акцент делаем на это.



Не думаю, что мы что-то кардинально будем менять в нашей игре. Это будет сбалансированный футбол. Сейчас нет понятий открытый и закрытый, во всем должен быть баланс», — приводит слова Терехова Sport24.

70-летний Бердыев ранее в России работал с «Кристаллом», «Рубином» и «Ростовом». Вместе с казанским клубом он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также Кубок России.