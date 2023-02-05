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«Барселона» попытается подписать Уэсли из «Фламенго» летом

«Барселона» попытается подписать Уэсли из «Фламенго» летом
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Руководство «Барселоны» не отказалось от идеи подписать правого защитника «Фламенго» Уэсли. Об этом сообщает Sport.es.

Переход Уэсли в «Барселону» сорвался в предпоследний день трансферного окна. «Фламенго» предложил вариант аренды за € 1,5 млн с обязательным выкупом за € 15 млн. «Барселона» восприняла это предложение как нежелание клуба расставаться с игроком. Сине-гранатовые планируют возобновить переговоры летом. Уэсли выступает за молодёжную команду «Фламенго». Сообщается, что «Барселона» могла почти сразу привлечь Уэсли к тренировкам в основной команде в случае перехода.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы, опережая мадридский «Реал» на пять очков.

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