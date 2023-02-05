Федотов прокомментировал ничью ЦСКА в товарищеской игре с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги товарищеского матча с «Оренбургом» (1:1).

«Хороший и динамичный матч. Потеряли баланс и пропустили гол, но затем взяли игру под контроль и создавали моменты. Последней передачи не хватало, но счёт сравняли. Имели несколько моментов увеличить его, тот же незабитый пенальти. Мягкое поле, получили два повреждения Зайнутдинов и Глебов: идентичные травмы, пострадали голеностопы. Надеюсь, ничего серьёзного и они быстро вернутся в строй. Задача сборов, думаю, выполнена. Команда набирает форму, основная группа провела 75 минут, все выдержали. Победы ещё впереди. Начинаем заключительные этапы подготовки», — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.