Федотов прокомментировал ничью ЦСКА в товарищеской игре с «Оренбургом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги товарищеского матча с «Оренбургом» (1:1).
«Хороший и динамичный матч. Потеряли баланс и пропустили гол, но затем взяли игру под контроль и создавали моменты. Последней передачи не хватало, но счёт сравняли. Имели несколько моментов увеличить его, тот же незабитый пенальти. Мягкое поле, получили два повреждения Зайнутдинов и Глебов: идентичные травмы, пострадали голеностопы. Надеюсь, ничего серьёзного и они быстро вернутся в строй. Задача сборов, думаю, выполнена. Команда набирает форму, основная группа провела 75 минут, все выдержали. Победы ещё впереди. Начинаем заключительные этапы подготовки», — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
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