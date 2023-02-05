Джорджевич рассказал, на каком языке общается с партнёрами в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал, на каком языке общается с партнёрами по команде.
«Я помню слова [на русском языке], которые выучил впервые. Это было в самолёте, когда мы с папой летели первый раз в Россию. Он сказал «яблочный сок», и мне это запомнилось. А вообще папа учился в школе, где преподавали русский язык. Поэтому некоторые слова он знает. На самом деле нам, жителям Югославии, намного легче выучить русский, нежели бразильцам или ребятам из других стран.
Первое время, когда я ещё играл в «Зените», было, конечно, тяжеловато с языком. Тогда в команде выступали два серба, и я общался в основном только с ними. Сейчас уже легче общаться. Когда долго играю в России, то уже кажется, что думать начинаю тоже на русском. Книги читаю на своём родном языке, но иногда могу и на русском что-то прочесть.
На каком языке общаюсь с Миладиновичем и Дркушичем? Все знают, что раньше была Югославия, и все говорили на смеси сербского и хорватского. В Словении язык немного отличается от них. В основном мы с ребятами разговариваем на сербско-черногорском», — приводит слова Джорджевича сайт клуба.
- 5 февраля 2023
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