Хаманн сомневается, что Нойер будет снова играть за «Баварию» после скандального интервью
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Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн прокомментировал скандальное интервью голкипера мюнхенского клуба и сборной Германии Мануэля Нойера. Напомним, в интервью 36-летний вратарь раскритиковал решение руководства «Баварии» уволить тренера голкиперов Тони Тапаловича.
«Некоторые высказывания Нойера меня смущают. Дело в его собственном тщеславии. Мануэль ставит на первое место себя, а не клуб. Может ли Нойер покинуть команду после скандального интервью? Всё будет зависеть от того, как Ян Зоммер будет играть в ближайшие три-четыре месяца. Нойер вернётся в команду, но, если вы спросите меня, будет ли он снова играть за клуб, сейчас я, скорее, отвечу отрицательно», — приводит слова Хаманна Sky Germany.
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