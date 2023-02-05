Газизов: в переговорах с Павлюченко мы взяли паузу. Решение будет на следующей неделе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб взял паузу в переговорах с бывшим нападающим «Тоттенхэм Хотспур» и сборной России Романом Павлюченко.
«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдём спокойно, без лишнего шума», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно о возможном возобновлении карьеры Павлюченко в «Уфе». Сообщалось, что в случае заключения контракта форвард сможет выступить в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» 26 февраля.
Напомним, о завершении карьеры экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.
- 5 февраля 2023
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